Mercato LOSC : Le remplaçant d’ Osimhen arrive pour 30M€

Le LOSC pourrait prochainement faire l'annonce de l'arrivée d’un attaquant pour remplacer Victor Osimhen. Luis Campos est en train de finaliser le transfert de Jonathan David pour 30 millions d’euros, un dossier cher au cœur du directeur sportif lillois.

Le LOSC en passe de boucler un transfert

Victor Osimhen a quitté le LOSC pour Naples contre 70 millions d’euros hors bonus. Pour remplacer le buteur nigérian, le directeur sportif lillois, Luis Campos, a porté son choix sur Jonathan David, l’attaquant canadien de La Gantoise, club de football belge. Ce dernier est fortement intéressé par un transfert a Lille et a même déjà initié un bras de fer avec ses dirigeants pour forcer son départ. L’Equipe fait savoir qu’une réunion prévue ce lundi pourrait permettre de boucler cette affaire. Même si son prix n’est estimé qu’à 25 millions d’euros, les deux clubs pourraient s’accorder sur le montant de 30 millions d’euros.

Jonathan David peut-il efficacement remplacer Osimhen ?

Sous les couleurs du LOSC la saison dernière, sa seule année dans le Nord de la France, Victor Osimhen a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues pour 18 buts inscrits. En Ligue 1, le Nigérian a marqué 13 buts en 27 matchs. Pour une première saison dans un club, ces statistiques sont plus que correctes. Mais qu’en est-il de Jonathan David à la Gantoise ? Le Canadien a affiché une grosse progression, y compris dans son efficacité face au but. S’il n’avait marqué que 12 buts la saison 2019 en 33 matchs de Championnat, les 18 buts en 27 matchs de championnat la saison passée ont permis de convaincre. Il est vrai que le niveau de la Ligue 1 est un peu plus élevé que celui du championnat belge. Cependant, d’autres données ont décidé le directeur sportif du LOSC à avancer sur le dossier du joueur canadien. A 20 ans, Jonathan David a totalisé 37 buts en 83 matchs toutes compétitions confondues depuis 2018, année pendant laquelle il est passé pro. Et c'est ce dernier détail qui met en lumière sa grosse marge de progression.