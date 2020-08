RC Lens : Florian Sotoca dévoile l’objectif du Racing Club

Le RC Lens entamera son retour dans l’élite contre l’OGC Nice, à l'Allianz Riviera, le 13 août, lors de la première journée de Ligue 1. Avant ce rendez-vous, Florian Sotoca a évoqué l’objectif du Racing Club.

RC Lens : Florian Sotoca, « se maintenir » en Ligue 1

Promu en Ligue 1, le RC Lens est bien conscient de la rude bataille qu’il va mener dans l’élite, afin d’atteindre son objectif. Un objectif naturel et modeste, selon les confidences de Florian Sotoca à L’Avenir de l’Artois. « Déjà on veut se maintenir, c’est dans la tête de tout le monde », a-t-il déclaré dans le journal régional, tout en indiquant que « tout le monde tire dans le même sens » chez les Sang et Or. Le Racing Club ne se mettra de pression que pour le maintien en Ligue 1, fort de son expérience amère de 2014-2015. Pour mémoire, le club avait fait l’ascenseur. Remonté en Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2013-2014, le club Artois était redescendu au terme de la saison suivante. Florian Sotoca ne s’est pas limité à l’ambition du club. Il s’est également lâché sur son objectif personnel. Il promet « d’apporter ce qu’il sait faire » au collectif de l’équipe de Franck Haise, quel que soit son statut. « Il y a de la concurrence, c’est normal ! Et si je dois jouer, je serai là. Si je dois faire des bouts de matchs, je serai là aussi », a laissé entendre l’attaquant du RC Lens.

Florian Sotoca, meilleur buteur du Racing Club

Florian Sotoca a disputé 26 matchs sur les 28 journées du championnat (2019-2020) écourté en raison de la pandémie de Covid-19. Il a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives. Le joueur de 29 ans a également été le meilleur buteur des Lensois, devant Simon Banza et Gaëtan Robail (7 buts chacun). La saison prochaine, il sera en concurrence avec la recrue estivale débarqué de l’OGC Nice, Ignatius Ganago, en plus de Simon Banza.