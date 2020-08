OM : Dario Benedetto, les premières nouvelles sont tombées

Dario Benedetto s’est blessé et est sorti avant la pause du match amical entre le Nîmes Olympique et l’OM (0-1), dimanche soir. Les premières nouvelles concernant l’état de santé du buteur de l’Olympique de Marseille ne sont pas inquiétantes.

Nouvelles rassurantes pour Dario Benedetto

Dario Benedetto s’est arrêté en pleine course lors du match entre le Nîmes Olympique et l’OM aux Costières. L’attaquant argentin avait éprouvé un malaise musculaire et André Villas-Boas a choisi de ne prendre aucun risque en le remplaçant immédiatement par Marley Aké. L’ancien de Boca Juniors a été touché à la cheville. « C'est toujours son tendon », a révélé l’entraîneur marseillais en conférence de presse avant de rappeler qu’ « il avait déjà ça l'an dernier ». Pour André Villas-Boas, il fallait donc remplacer Dario Benedetto afin de « le laisser récupérer, c'est de la gestion ». Autrement dit, il y a eu plus de peur que de mal.

Retour imminent de l’Argentin ?

Si la santé du joueur de 30 ans n’est pas inquiétante, à quand son retour ? Pour le retour de Dario Benedetto, André Villas-Boas « pense qu'il sera là pour Stuttgart (dernier match amical vendredi, ndlr), sauf si on ne veut pas le faire jouer pour être sûr qu'il puisse être là contre Saint-Étienne (première journée de Ligue 1 le 21 août, ndlr) ». L’ancien Xeneize ne devrait donc pas manquer la première journée de Ligue 1 contre l’ASSE.