PSG : Les satisfactions de Thomas Tuchel avant Atalanta

À deux jours du match couperet du PSG contre l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a fait le point sur la préparation de son équipe. Il a exprimé ses satisfactions sur la télévision du club de la capitale.

PSG : Tuchel souligne la cohésion au sein de son équipe

Le PSG a déposé ses valises à Faro au Portugal pour peaufiner sa préparation, avant d'affronter l’Atalanta Bergame, le mercredi 12 août à 21h, à Lisbonne. En marge des blessés, dont Kylian Mbappé et Marco Verratti pour ce match important, Thomas Tuchel a souligné la cohésion que son équipe dégage. « Je peux sentir que l’équipe joue ensemble. Nous sommes une équipe très forte ensemble », a-t-il déclaré. L’entraineur du Paris Saint-Germain fait remarquer que ses joueurs « ne sont pas seulement ensemble quand ils attaquent, pas seulement pour faire des choses spectaculaires, mais ils peuvent aussi travailler ensemble, souffrir ensemble, et rester ensemble, quand ils n’ont pas le ballon ».

Keylor Navas, élément clé de la solidité défensive

Meilleure défense de la Ligue des Champions avec 4 buts encaissés lors de la phase de poule et des 8es de finale (aller et retour), le PSG doit sa solidité défensive à « la grande expérience et la personnalité » de son gardien de but Keylor Navas, selon le technicien allemand. « Il est extrêmement serein et calme. Il apaise tous les autres joueurs. Nous sommes vraiment heureux d’avoir pu faire cette performance défensive », a souligné le coach des Parisiens. En plus de la solidité défensive, ce dernier s’est dit satisfait « des joueurs offensifs avec de grandes qualités ».

Thomas Tuchel, « nous sommes prêts… »

Pour rappel, l’équipe de Thomas Tuchel a déjà remporté trois titres cette saison (Ligue 1, Coupe de France et Coupe de la Ligue). Et son dernier objectif principal, c’est la Ligue des Champions. L’entraineur des Rouge et Bleu s’est montré serein, en vue du match contre La Dea. « Il n’y aura pas de match retour. Nous n’aurons pas la possibilité de corriger les erreurs d’un match à l’autre, se satisfaire d’un résultat à l’extérieur ou d’être poussé par son public à domicile. C’est différent, mais nous sommes prêts… », a-t-il rassuré pour finir. Notons que le ''Final 8'' se dispute en un match sec, en quart de finale, en demi-finale et évidemment en finale.