ASSE : Stage de Sainté à Dinard, changement de programme !

Initialement, l’ ASSE devait entamer son stage de préparation à Dinard, ce lundi 10 août. Finalement l’équipe de Claude Puel a changé son programme en raison du protocole sanitaire, d’après Le Progrès.

L'ASSE sera à Dinard mercredi !

L’ASSE ne sera pas à Dinard aujourd'hui pour la dernière ligne droite de sa préparation dans l’Ille-et-Vilaine. Selon les révélations du quotidien régional, les Stéphanois ont réduit leur programme initial de deux jours. Finalement, ils ne partiront que le mercredi 12 août en Bretagne, alors que leur départ était prévu ce lundi. Ce report du déplacement de l’AS Saint-Étienne est dû au fait qu’ils « doivent passer de nouveaux tests de dépistage du Covid-19 » avant de quitter le Forez selon la source. Si la date du départ de Saint-Étienne à Dinard a été décalée, les deux matchs amicaux programmés lors de ce stage sont maintenus. L’ASSE affrontera le Stade Rennais au Roazhon Park comme prévu, ce mercredi. Le club breton a confirmé le match dans un communiqué de presse aujourd'hui. Les joueurs de Claude Puel auront ensuite un autre match amical contre Angers SCO, le samedi 15 août au stade Raymond Kopa, pour boucler leur préparation. Pour rappel, l’ASSE démarrera la Ligue 1 face à l’OM, le vendredi 21 août au Vélodrome (19h).

Le match contre Hertha annulé à cause d'un cas positif au Covid-19

Rappelons que Sainté avait annulé son match amical contre le Hertha Berlin prévu vendredi dernier, au Stade Geoffroy-Guichard, à cause d'un cas positif au Covid-19 au sein de l’effectif professionnel, lors du dépistage PCR effectué mercredi dernier. Le joueur concerné a immédiatement été isolé. L'ASSE avait annoncé par ailleurs qu'elle procéderait à de nouveaux tests samedi et lundi. « Le club applique avec la plus grande rigueur les mesures de précaution sanitaires imposées par les autorités publiques et les instances du football », avaient souligné les Stéphanois.