Montpellier HSC - OL : Nicollin réclame une jauge de 8000 fans

Le Montpellier HSC recevra l’OL lors de la première journée de Ligue 1. Laurent Nicollin voudrait obtenir une dérogation autorisant la Mosson à accueillir 8000 spectateurs, au lieu de 5000 comme le permet la jauge en vigueur.

Pour éviter une plus grande propagation du Covid-19, le gouvernement a imposé une jauge maximale de 5000 personnes pour toutes sortes de rassemblement, y compris les manifestations sportives. Mais la mesure gouvernementale prévoit que les organisateurs de spectacles peuvent introduire une demande auprès des différentes préfectures pour revoir cette limitation à la hausse. Laurent Nicollin ne s’est pas fait répéter cette dérogation. Pour la réception de l’OL, le président du Montpellier HSC souhaite donc que la préfecture autorise la Mosson à accueillir 8000 spectateurs , et non 5000. Dans les colonnes de Midi Libre, Laurent Nicollin a révélé que le club héraultais « va demander une dérogation à la préfecture pour porter la jauge à 8 000 places en respectant la distanciation sociale », sans manquer d’espérer « qu’elle sera acceptée ».

Le club montpelliérain reporte sa campagne d’abonnements

La crise sanitaire rend incertain le retour du public dans les stades. Le Montpellier HSC a alors décidé de reporter sa campagne d’abonnements. « Il n’y aura pas de campagne d’abonnements », a tranché Laurent Nicollin avant d’argumenter : « La capacité du stade est réduite à 5000 personnes, voire à huis clos. Dans ces conditions, on ne va pas lancer une campagne d’abonnements que l’on ne pourra peut-être pas honorer lors de la saison ». En compensation du report de la campagne d’abonnements de la saison 2020-2021, les abonnés de la saison 2019-2020 seront « prioritaires pour l’achat de places ».