PSG Mercato : Transfert de Neymar, révélations de Maxwell

Ex-coordinateur sportif du PSG, Maxwell est revenu sur le transfert de Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain l’été 2017. L'aambassadeur du PSG au Brésil dévoile le rôle qu’il a joué pour faire venir son compatriote au Paris SG.

PSG : Maxwell a travaillé sur le transfert de Neymar

Neymar a signé au PSG quand Maxwell était encore coordinateur sportif du club de la capitale (2017-2019). Trois ans plus tard, l’ancien joueur des Rouge et Bleu fait des révélations sur l’arrivée de la star brésilienne au Paris Saint-Germain. Le prodige du football brésilien venait du Barça. Et Paris n'a laissé aucune chance aux dirigeants catalans de décider de l'avenir de Ney Jr. « D’abord, c’était que Neymar veuille venir au PSG. C’est lui qui a ouvert la voie à un transfert », a-t-il confirmé dans Le Parisien, tout en indiquant que « de nombreuses personnes ont travaillé » à l’arrivée du Brésilien de 28 ans. L’ancien arrière gauche avoue qu’il s’est « servi de sa proximité avec son compatriote pour lui expliquer le projet sportif du club et quel rôle il y jouerait ».

Maxwell fier d'avoir contribué à la venue de Neymar à Paris

Maxwell s’est félicité « d’avoir fait le travail » qu’il a fait. Il s'est dit heureux « que ça se termine bien ». Notons que Kylian Mbappé est également arrivé au PSG en même temps que Neymar. Il évoluait auparavant à l’AS Monaco, toujours pendant l’exercice de l’ex-coordinateur. « La fierté, c’est de voir le club avec des joueurs fantastiques et d’envisager les possibilités de gagner, qui est offerte au PSG, avec des éléments comme Neymar ou Mbappé », a conclu l'ancien responsable des Parisiens.

Un retour à Paris pour Maxwell ?

Maxwell a toujours cru au projet parisien. Il n'avait pas hésité à quitter le FC Barcelone pour rejoindre le club de la capitale. Aujourd'hui encore, le brésilien aimerait revenir au Paris Saint-Germain pour servir à un poste bien plus important que celui d'ambassadeur. « J’espère revenir à Paris, car je suis très attaché au PSG. Aujourd'hui, je le représente comme ambassadeur au Brésil, mais un jour j'espère y retravailler. Mon espoir et mon envie sont toujours de revenir. Après cela dépend du club, si je suis utile ou pas », a-t-il confié.