FC Nantes Mercato : Lucas Evangelista au Brésil en prêt

Lucas Evangelista n’a pas réussi à s’imposer au FC Nantes, ce qui justifie son prêt au Vitoria Guimarães (au Portugal) la saison dernière. Revenu chez les Canaris cet été, il est de nouveau sur le départ, mais cette fois au Brésil, dans son pays natal.

FC Nantes : Lucas Evangelista prêté au RB Bragantino

Lucas Evangelista ne rejouera pas avec le FC Nantes la saison prochaine. Prêté au Vitoria Guimarães lors de la saison 2019-2020, il est toujours indésirable chez les Canaris. En effet, Christian Gourcuff ne compte pas sur le milieu de terrain et l’a placé sur la liste des joueurs concernés par la grande opération dégraissage initiée. D’après les indiscrétions de Ouest-France, le Brésilien retourne dans son pays natal. Le FC Nantes a trouvé un accord avec les dirigeants du Red Bull Bragantino pour Lucas Evangelista, sur la base d’un prêt pour une saison, selon le média régional. La source croit savoir que le prêt de ce dernier est assorti d’une option d’achat, fixée à 4 M€. Ancien joueur du Sao Paulo FC, son club formateur, le joueur de 25 ans retrouvera ainsi un championnat dans lequel il a fait ses débuts.

Evangelista, 19 matchs joués en 2 ans chez les Canaris !

Lucas Evangelista a signé au FC Nantes en juillet 2018, en provenance de l'Udinese. Il sortait de deux prêts successifs, au Panathinaïkos (Grèce), puis au GD Estoril (Portugal) avant de débarquer dans la Cité des Ducs. Son transfert avait coûté 3 M€ aux Canaris. Au bout de deux ans de bail, il a joué 19 matchs avec les Jaune et Vert, pour un but marqué et un passe décisive délivrée. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, il reste donc encore trois ans au Brésilien sur les bords de L’Erdre. Selon Transfermakt, son coût est estimé à 3,2 M€ sur le marché des transferts.