PSG - Atalanta Bergame : la bonne nouvelle Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé pourrait être la bonne nouvelle pour le PSG dans les heures qui suivent. L’attaquant parisien va peut-être finalement pouvoir participer à la rencontre de Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain à l’Atalanta Bergame.

Kylian Mbappé finalement dans le groupe du PSG ?

Le PSG joue le quart de finale de la Ligue des Champions mercredi face à l’Atalanta Bergame. Le club de la capitale avait perdu Kylian Mbappé sur blessure en finale de la Coupe de France face à l’ASSE. Un tacle bien appuyé de Loïc Perrin, l’ancien capitaine des Verts, avait précipité la sortie de l’attaquant du Paris Saint-Germain de la pelouse. Depuis, Kylian Mbappé soigne une cheville imprévisible. Il avait été annoncé absent du onze parisien pour environ 3 semaines. Cependant, le joueur parisien accélère les pas pour s’assurer d’être présent dans le groupe de Thomas Tuchel mercredi.

L'attaquant parisien au meilleur de sa forme ?

Selon les dernières informations en provenance de Faro, quartier général du PSG, Kylian Mbappé aurait participé à la dernière séance d’entraînement de lundi. La bonne nouvelle est qu’il n’aurait ressenti aucune douleur durant toute la séance. Thomas Tuchel pourrait donc bien l’inclure dans son groupe contre la formation italienne. Le technicien allemand ne devrait pour autant pas le faire débuter la rencontre, même en cas d’une rémission complète. Cependant, il pourrait entrer en cours de jeu selon le déroulement du match. Tant que Paris tiendra la dragée haute au club italien, Kylian Mbappé devrait patienter sur le banc. Mais en cas de scénario inverse, il pourrait être lancé dans la partie à tout moment.

L'enjeu de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain joue son avenir en Ligue des Champions mercredi. Il joue également la réputation du projet lancé par QSI en 2012, à coup de plusieurs centaines de millions d’euros. Les propriétaires du PSG espèrent soulever le trophée en Ligue des Champions cette saison. Avec l’élimination du Real Madrid par Manchester City, les chances de Paris d’arriver au bout de ses rêves sont grandes même s’il devra, en cas de qualification, battre aussi Le Bayern Munich ou le FC Barcelone avant la finale. Il faut noter que Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne sont pas les seuls français encore dans la course en Ligue des Champions. L’Olympique Lyonnais est toujours présent dans la bataille et pourrait créer la surprise.

L'idée d'une finale franco-française OL-PSG ?

En effet, le club de Jean-Michel Aulas, condamné à remporter la Ligue des Champions pour la rejouer la saison prochaine, va défier Manchester City. S’il venait à se débarrasser du géant anglais, la tache tout aussi ardue de battre le victorieux du deuxième quart de final (l’Atletico Madrid ou le RB Leipzig) s’imposerait à lui. Et si comme le Paris Saint-Germain l’OL venait à passer ces deux étages, l’on se dirigerait vers une finale franco-française. L’incertitude serait alors à son comble sur l'issue de la rencontre, simplement parce que les Gones savent tenir tête aux Parisiens. Le scénario de la finale de la Coupe de la Ligue montre bien la capacité de l'OL à résister au géant du football français. De l'autre côté, Neymar, Kylian Mbappé et les autres stars du Paris Saint-Germain ne devraient pas accepter l'idée de passer aussi près d'un sacre européen. La meilleure affiche que peut offrir la finale de la Ligue des Champions, cette saison, est incontestablement une opposition entre ces deux clubs français.

Pour l'heure, le PSG doit récupérer toutes ses forces avec un retour effectif de Kylian Mbappé dans son groupe.