ASSE : Loïc Perrin refuse la présidence de l’AS Saint-Étienne

L'ex-capitaine de l' ASSE, Loïc Perrin, a mis fin à sa carrière de footballeur et la question qui brûle les lèvres à son sujet est de savoir dans quoi il va se reconvertir. L’ancien défenseur central de l’AS Saint-Étienne a fait une précision sur le fait qu’il ne veut pas devenir président de son ancien club.

Loïc Perrin ne veut pas diriger l' ASSE

La rumeur d’une possible arrivée de Loïc Perrin à la présidence de l’ASSE a inondé les médias et les réseaux sociaux des derniers jours. Le principal intéressé, Loïc Perrin, a répondu aux questions sur sa reconversion en écartant cette possibilité. Le néo-retraité du ballon rond a confié sur RMC Sport qu’il n’est pas intéressé par le poste d’entraîneur non plus. « Devenir entraîneur ? Non. Je sais ce que je peux faire ou pas. Ça ne m'intéresse pas d'être sur le terrain pour le moment. Je n'ai pas passé de diplôme pour le moment. Être dans la direction sportive m'intéresse plus. » Le joueur qui a fait toute sa carrière de footballeur chez les Verts de l’As Saint-Étienne a évoqué l’autre rumeur qui circule sur son avenir, celle qui fait de lui le futur président du club. « Roland Romeyer (l’actuel président du Directoire de l’ASSE) est Stéphanois. Depuis des années, on partage les mêmes valeurs. Je n'ai pas envie d'être président de Saint-Étienne », dit-il aussi sec avant d’ajouter : « J’ai plein de choses à apprendre et à découvrir afin de voir si ce milieu me plaît ».

Cette malheureuse fin pour l'ex-capitaine de l'AS Saint-Étienne

Loïc Perrin a joué le dernier match de sa carrière face au PSG. C’était lors de la finale de la Coupe de France à Saint-Denis. L’ancien capitaine des Verts, expulsé pour une faute sur Kylian Mbappé, n’avait pu aider pendant près de 60 minutes ses camarades à lutter le trophée contre le PSG. Le Paris Saint-Germain s’est finalement imposé sur le score de 1-0 le 24 juillet dernier.