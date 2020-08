Mercato OM : Morgan Sanson se rapproche de l'Angleterre

Morgan Sanson pourrait bien quitter l’ OM dans les prochaines semaines. Le joueur ciblé par Arsenal est de plus en plus proche de la Première League comme le confirme le journaliste de RMC Sport, Florent Germain.

Mercato OM : Morgan Sanson bientôt en Premier League ?

À l’OM, un départ de Morgan Sanson pourrait s’imposer à André Villas-Boas. Le technicien portugais, qui espère des renforts pour compléter son effectif, pourrait se retrouver forcé de changer de priorité. En effet, le milieu de terrain central de 25 ans, arrivé à l’Olympique de Marseille le 17 janvier 2017 - contre 9 millions d’euros, pourrait faire ses valises pour la capitale anglaise. Arsenal a été annoncé à ses trousses ces derniers temps, mais d’autres clubs de Premier League le suivent également. Un possible départ en Angleterre est confirmé par le journaliste de RMC Sport, spécialiste de l’actualité de l’OM, Florent Germain.

L'OM va-t-il lâcher son milieu de terrain ?

Morgan Sanson espérait jouer la Ligue des Champions avec l’Olympique de Marseille la saison prochaine. L’intérêt des différents clubs pour ses services pourrait l’éloigner du club phocéen qui ne refusera pas un chèque avoisinant les 30 millions d’euros. André Villas-Boas et le nouveau directeur sportif de l’OM, l’espagnol Pablo Longoria, attendent des entrées d’argent pour recruter des joueurs visés par le club au Brésil et en Espagne. La persistance des informations d’un prochain départ de Morgan Sanson rend optimiste à Marseille. Jacques Bayle, consultant OM sur Maritima et le Phocéen, disait lui aussi à propos du milieu de terrain central du club phocéen : « On n'est pas loin de l'Angleterre, il y a des touches sérieuses (…) Il y a des clubs intéressés. C'est en très bonne voie. »

Un départ pour plusieurs arrivées à l'Olympique de Marseille

Depuis son arrivée dans la cité phocéenne en 2017, le natif de Saint-Doulchard (France), passé depuis international français, a joué 138 matchs pour 23 buts inscrits. Même s’il le compte parmi ses joueurs les plus importants, André Villas-Boas ne devrait pas s’opposer à son transfert étant donné que son départ permettra au club de recruter plusieurs joueurs déjà ciblés et pour lesquels des clubs attendent des offres concrètes de l’Olympique de Marseille. Les Phocéens visent Alex Centelles (Valence CF), Caio Henrique (Atlético Madrid) et José Juan Macias du CD Guadalajara.