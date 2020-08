Barça : Messi prend une décision en attendant le Bayern

Les joueurs du Barça étaient de repos lundi, mais Lionel Messi n’en a pas vraiment profité. Le capitaine barcelonais a plutôt montré sa détermination à battre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, vendredi soir.

Douleur à la cheville pour Lionel Messi

Lionel Messi a sorti une prestation de haute voltige lors du match entre le Barça et le SSC Naples (3-1) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Mais le génie catalan a terminé le match avec un « pied enflé et douloureux », selon La COPE. En effet, sur l’action du penalty, Lionel Messi a été touché à la cheville par Kalidou Koulibaly, devancé et surpris. Si le maître à jouer barcelonais a terminé la rencontre, c’est ensuite que la douleur à sa cheville s’est véritablement réveillée. Une situation à laquelle l’international argentin a choisi de mettre fin avant d’affronter le Bayern Munich vendredi en quart de finale de la compétition européenne.

L’Argentin à l’infirmerie lundi

Hier lundi, Quique Setién avait décidé de laisser ses joueurs se reposer. Lionel Messi n’a toutefois pas vraiment bénéficié de ce repos. Selon Sport, le sextuple Ballon d’Or en a profité pour se rendre au centre d’entraînement des Catalans pour des soins médicaux pendant près d’1h30. L’objectif du joueur de 33 ans est d’être au top de sa forme physique pour le choc contre le Bayern Munich, considéré comme le favori de la rencontre. Aussi, Lionel Messi voudrait relever cette saison l’un des rares défis qu’il n’a pas encore réalisé dans sa carrière, à savoir remporter la Ligue des Champions en tant que capitaine du FC Barcelone.