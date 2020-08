RC Lens : Objectif du RCL, Arnaud Pouille annonce la couleur

Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, s’attend à une saison difficile pour le club promu en Ligue 1, après 5 années passées en Ligue 2. Par conséquent, il a fixé un objectif modeste au coach Franck Haise, pour l’exercice 2020-2021.

Le RC Lens vise le maintien pour son retour en Ligue 1

Le RC Lens n’a pas du tout l’intention d’aller bousculer la hiérarchie, à l’occasion de son retour en Ligue 1. Arnaud Pouille a dévoilé un objectif empreint d’humilité, dans France Info. « On aborde cette saison avec sérieux, mais surtout beaucoup d’humilité, car on sait que ça sera difficile », a déclaré le directeur général du RCL. Le dirigeant reconnaît certes « qu’il y a une attente légitime des supporters », mais il n’est pas question de se mettre une pression inutile qui sera difficile à supporter. Dès lors, Arnaud Pouille a annoncé que l’objectif au Racing Club « est évidemment le maintien ».

Pouille justifie l'objectif modeste fixé à Franck Haise

Le responsable des Sang et Or ne s’est pas arrêté à cette annonce. Il a justifié le modeste objectif du maintien. « On est le dernier qualifié d’une compétition qu’on n’a pas connue au stade Bollaert depuis longtemps et on est un des plus petits budgets. On entre dans la compétition en ayant conscience de tout ça. Et il y a tout un club à remettre au goût de la Ligue 1 », a-t-il expliqué. Pour rappel, le RC Lens a fini 2e de la Ligue 2 la saison dernière écourtée par la pandémie de Covid-19. Il a été ainsi promu dans l'élite avec le FC Lorient, leader après 28 journées de championnat.