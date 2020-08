RC Lens : L'entraîneur Franck Haise préparé à souffrir !

Le RC Lens, de retour en Ligue 1, va devoir se surpasser dès le début de la compétition pour lui survivre. Franck Haise, l’entraîneur du club RCL se dit préparé à souffrir dans cette saison qu’il faudra démarrer en trombe.

RC Lens, comment aborder ces deux gros clients ?

Pour les premiers matchs de Ligue 1 du Racing Club de Lens, l’OGC Nice puis le Paris Saint-Germain sont à l’affiche. Le RC Lens devra tout faire pour se mettre en confiance, ce qui va demander aux joueurs de puiser des forces jusqu’au plus profond d’eux-mêmes, seule façon d’espérer résister à ces deux armadas de la Ligue 1. L’entraîneur Patrick Vieira sait que les meilleures positions d’une équipe au classement de fin de saison se prennent dès l’entame de l’exercice. Les aiglons auront donc à coeur de briller face au promu pour prendre les trois points du match. Sauf que le nouvel arrivé connait l’importance des premières victoires lui aussi. Engagé dans une opération maintien, Franck Haise sait qu’une belle résistance des Sang et or face aux aiglons est le premier acte de la mise en confiance de ses joueurs. Il va donc pousser ses protégés à aller au bout de leurs forces pour arracher un résultat.

Le RCL devra s'arracher dès l'entame de la compétition

S’ils parviennent à tenir tête à l’OGC Nice, les joueurs du RC Lens devront récidiver peu de temps après face au PSG. Le géant du football français est le deuxième adversaire du Racing Club de Lens dans ce début de saison qui s’annonce de fait difficile. Pour l’un et l’autre match, l’entraîneur du RCL se dit préparé à souffrir. Il a confié à l’AFP : "Il faut se préparer à souffrir. Ce qui compte, c'est de garder un cap. Et si le début de saison est difficile, de rester face à la tempête et continuer d'avancer." Le technicien lensois se croit armé pour faire face aux clubs de Ligue 1 malgré quelques désavantages dus à son profil de coach inexpérimenté. « C’est vrai que je n'ai que quelques matches comme entraîneur principal en L1 et deux saisons comme adjoint. Mais je m'attache à faire ce que je sais faire et je suis très bien entouré », reconnaît-il avant d’ajouter : « On a renforcé le staff pour être performant dans tous les domaines et me permettre de pouvoir regarder l'équipe avec plus de recul ».