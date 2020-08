OL LdC : Bonne nouvelle pour Cornet et Denayer avant City

Les nouvelles en provenance du centre d’entraînement de l’ OL sont bonnes. Les deux blessés Maxwel Cornet et Jason Denayer pourraient prendre part au match contre Manchester City en Ligue des Champions, samedi, à Lisbonne.

OL : Cornet et Denayer devraient être aptes contre City

Touchés lors du match de l’OL contre la Juventus (1-2) à Turin vendredi dernier, Maxwel Cornet et Jason Denayer se remettent progressivement de leur blessure. Ils se sont engagés dans une course contre la montre, en vue du match décisif contre Manchester City, le samedi 15 août, en quart de finale de Ligue des Champions. D’après L’Équipe, le polyvalent ailier s’est remis à la course dès lundi, après avoir passé des examens dont les résultats sont rassurants. Quant au défenseur central belge, il est resté aux soins lundi, mais juste par mesure de prudence, si l’on en croit la source. Maxwel Cornet avait ressenti une douleur à la cuisse face à la Juve, mais était resté sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final et la qualification de l’OL. Jason Denayer, lui, avait cédé sa place au Danois Joachim Andersen à la 61e minute.

Maxwel Cornet bourreau de Manchester City

L’Olympique Lyonnais rejoindra Lisbonne jeudi, pour un match qui pourrait faire oublier sa saison ratée. Maxwel Cornet a encore quatre jours devant lui pour se remettre de sa gêne à la cuisse, histoire de ne pas rater le rendez-vous avec le club anglais. Pour rappel, les Gones avaient surpris les Citizens en phase de poule de la Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019. Lors du match aller disputé à l’Etihad Stadium, l’équipe lyonnaise entrainée par Bruno Genesio s’était imposée à celle de Pep Guardiola (2-1), grâce à un but de Maxwel Cornet et un autre de Nabil Fekir. Lors du match retour à Lyon, l’OL avait tenu City en échec (2-2). Et c’est encore le remuant Maxwel Cornet qui avait réalisé un doublé. Comme quoi, l’Ivoirien risque d'être utile contre Manchester City...