OM Mercato : André Villas-Boas menacé pour 5 Marseillais ?

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, a répété plusieurs fois qu’il ne souhaitait aucun départ cet été. Et pourtant, 5 joueurs de l’Olympique de Marseille sont très convoités…

OM mercato : 5 Phocéens très convoités

André Villas-Boas a rarement laissé passer l’occasion de dire qu’il ne souhaitait pas de départ dans son effectif lors de ce mercato estival. Pas plus tard que dimanche soir, après le match amical entre le Nîmes Olympique et l’OM (0-1), l’entraîneur marseillais a encore déclaré qu’il était « content que tout le monde reste » et que son « objectif est au moins de garder le même effectif… ». Il n’empêche, 5 joueurs de l’OM sont très convoités cet été. La Provence cite Morgan Sanson comme le Marseillais le plus convoité sur ce mercato. Mais Bouna Sarr, Maxime Lopez, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car sont également très suivis.

André Villas-Boas bientôt privé de ces 5 joueurs ?

André Villas-Boas peut dormir tranquille. Le quotidien régional souligne que s’ils sont très convoités, ces 5 joueurs n’ont pas encore reçu d’offre concrète. Une bonne nouvelle pour le technicien portugais, mais pas forcément pour les caisses olympiennes qui ont besoin d’être renflouées afin de recruter en retour. Mais pour André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille n’a pas besoin de vendre avant de recruter. « Si on ne vend pas, on peut chercher des prêts ou des joueurs libres », a-t-il expliqué après le match amical Nîmes-OM. Et le Lusitanien n’a pas totalement tort, comme le montrent les signatures de Pape Gueye, arrivé libre du Havre AC, et de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund.