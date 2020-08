OGC Nice Mercato : Hérelle transféré au Stade Brestois (off)

Le transfert de Christophe Hérelle de l’ OGC Nice au Stade Brestois est maintenant officiel. Le club azuréen a officialisé le départ du défenseur, sur son site internet, ce mardi.

L'OGC Nice a cédé Christophe Hérelle aux Brestois

Après deux saisons à l’OGC Nice, Christophe Hérelle évoluera au Stade Brestois la saison prochaine. Le Gym a informé ce mardi s'être accordé avec le club breton sur le transfert de l’ arrière central. Ce dernier s’est engagé pour 4 ans avec le SB29, soit jusqu’au 30 juin 2024. Après le FC Sochaux, le SR Colmar, l’US Créteil et l’ES Troyes AC et évidemment l’OGC Nice, le joueur de 28 ans poursuit sa carrière dans un sixième club, loin de sa ville natale. Polyvalent (défenseur axial ou droit), le natif de Nice devrait être un joueur important dans le dispositif de l’entraineur des Brestois, Olivier Dall’Oglio.

Christophe Hérelle devient la 6e recrue du SB29

Quatorzième de Ligue 1 en 2019-2020, le Stade Brestois se renforce pour faire une meilleure saison prochaine. Cet été, les Bretons ont recruté Romain Faivre (AS Monaco), Jérémy Le Douaron (Stade briochin), Ronaël Pierre-Gabriel (FSV Mayence), Franck Honorat (ASSE) et Heriberto Tavares (Benfica). Christophe Hérelle est donc la 6e recrue estivale de La Team Pirate. La saison dernière, il avait pris part à 15 matchs de Ligue 1 et avait marqué 3 buts. En deux saisons passées à l'OGC Nice (2018-2020), le défenseur formé au FC Sochaux a porté le maillot des Aiglons 52 fois en matchs officiels.