PSG Mercato : L'agent de Marcin Bulka ouvert à un départ

Marcin Bulka n’a plus qu’une année de contrat au PSG. Mais le gardien de but est sollicité par le Genoa. Son agent confirme l’intérêt du club transalpin et fait une annonce sur l’avenir de son protégé.

PSG : Marcin Bulka très sollicité, selon son agent

Arrivé librement au PSG en provenance de Chelsea l’été 2019 pour deux années, Marcin Bulka est dans sa dernière saison de contrat. À un an de la fin de son bail, le jeune portier se montre très ambitieux. Il ne veut pas se contenter d'être le N°3 dans la hiérarchie au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. De ce fait, il n’est pas insensible à l’intérêt du Genoa. Et l’agent du portier de 20 ans montre bien que le clan est enclin à son transfert du Paris Saint-Germain. « Marcin Bulka suscite de l’intérêt sur le marché. Le Genoa ? C’est possible, mais ce n’est pas la seule option », a déclaré Stefano Castagana, à Meczyki, dans des propos relayés par Foot Mercato. Le représentant du joueur très prometteur a fixé un délai pour se pencher plus concrètement sur l'avenir de son poulain. « Le mercato est long. Nous prenons notre temps. Nous trouverons la bonne solution pour Marcin Bulka, une fois la Ligue des Champions terminée », a-t-il indiqué. À défaut d'un transfert, le natif de Plock pourrait être prolongé, puis prêté dans la foulée afin de glaner du temps de jeu loin du PSG.

Marcin Bulka, une seule apparition en Ligue 1

Le portier polonais a fait une seule apparition en Ligue 1 la saison dernière, le 30 août 2019, lors de la 4e journée de la Ligue 1, contre le FC Metz. Ce jour-là, le PSG avait battu les Grenats 2 à 0 au stade Saint-Symphorien grâce à un cleen-sheet de Bulka. Marcin Bulka est en effet barré par l'intouchable Keylor Navas (33 ans) et sa doublure Sergio Rico, prêté par le FC Séville jusqu'à la fin de la Ligue des Champions.