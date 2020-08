Bordeaux Mercato : François Kamano vendu au Lokomotiv Moscou

François Kamano n'arrivera pas au bout de son contrat avec les Girondins de Bordeaux (juin 2021). L’attaquant guinéen aurait fait l’objet d’un accord entre les dirigeants bordelais et les recruteurs du Lokomotiv Moscou.

Accord Bordeaux-Lokomotiv Moscou pour François Kamano

Après avoir refusé Krasnodar l’hiver dernier, François Kamano devrait finalement se résoudre à prendre le chemin de la Russie, mais du côté du Lokomotiv Moscou cette fois. Selon RMC Sport, les responsables des Girondins de Bordeaux et les recruteurs du Lokomotiv Moscou auraient trouvé un accord pour le transfert de l’international guinéen de 24 ans (32 sélections, 6 buts). L’affaire serait si avancée que la radio sportive précise même qu’ « il ne reste plus que quelques détails à régler » avant l’officialisation d’un contrat de 4 saisons, soit jusqu’en 2024.

Quel prix pour l’attaquant bordelais ?

Selon RMC Sport, un accord de 5,5 millions d'euros aurait été trouvé entre les deux formations. Mais 20 Minutes, qui se veut plus précis, évoque une indemnité de transfert de 5 millions d’euros plus des bonus de 500 000 euros. Un prix bien loin des 7 millions d’euros avancés récemment pour l'ancien Bastiais par la presse russe. Mais pour les dirigeants des Girondins de Bordeaux, l’affaire a tout l’air d’une bonne opération vu la situation contractuelle de François Kamano (fin de contrat en juin prochain), sa performance sur la saison écoulée (1 but en 12 matches) et les difficultés économiques du club soutenu par King Street.