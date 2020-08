ASSE : Aouchiche, Puel s'enflamme pour son meneur de jeu

Revenu sur le transfert d’Adil Aouchiche à l’ ASSE, Claude Puel s’est encore enflammé pour le milieu offensif arraché au PSG cet été.

ASSE : Puel ressort les qualités techniques d'Aouchiche

Adil Aouchiche a rejoint l’ASSE, alors que le PSG, son club formateur, lui avait proposé une prolongation de contrat cet été. Ayant joué des coudes pour attirer le jeune et talentueux joueur à l’AS Saint-Étienne, Claude Puel ne tarit pas d’éloges pour ce dernier. Dans des propos rapportés par L’Équipe, il s’enflamme pour la pépite débarquée de la capitale. « Il est prometteur, il a du talent et du potentiel et déjà une grande maturité », a confié l’entraineur des Verts. Le patron du staff technique confiera la clé du jeu de son équipe à Adil Aouchiche. Comme promis, il sera le meneur de jeu de l’ASSE. Et il a le profil et les qualités pour jouer en N°10, selon le technicien des Stéphanois. « Il sait accélérer le jeu ou le calmer. Il a une excellente VMA (vitesse maximale aérobie), un bon sens de la passe décisive et pas mal de sang-froid, déjà. Il prend bien les infos, il voit les décalages, il est capable de mettre de la fluidité dans notre jeu et il a une bonne frappe de balle », a souligné Claude Puel, qui a également ressorti les qualités humaines d’Adil Aouchiche. Selon le coach de l’ASSE, la recrue de 18 ans « est un super gars, respectueux, très professionnel, avec une très bonne éducation ».

Puel a convaincu Aouchiche de signer chez les Verts

En fin de contrat aspirant au PSG, Adil Aouchiche est arrivé à l'ASSE libre de tout engagement. Il a signé un contrat professionnel de trois saisons qui le lie aux Verts jusqu'au 30 juin 2023. Claude Puel, manager général du club ligérien, avait usé de toute son influence, pour convaincre le natif de Blanc-Mesnil de le rejoindre à l'AS Saint-Étienne. Il lui avait promis du temps de jeu et un rôle de leader technique. Le transfuge du Paris Saint-Germain fera sa grande première sous le maillot des Stéphanois le vendredi 21 août contre l'OM au Vélodrome, en ouverture de la première journée de la Ligue 1.