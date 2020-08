PSG Mercato : Le Real Madrid renvoie Areola au Paris SG

Alphonse Areola retourne au PSG, après une saison passée au Real Madrid sous la forme d’un prêt payant, sans option d’achat.

PSG : Alphonse Areola est de retour !

Le Real Madrid a mis fin au prêt d’Alphonse Areola. Il rejoint le PSG après une saison chez les Merengues. Le gardien de but avait rejoint le club espagnol grâce à un prêt payant de 2 millions d’euros. « Le Real Madrid communique que le prêt du joueur Alphonse Areola est terminé. Le club tient à remercier Areola pour son dévouement, son professionnalisme et son comportement exemplaire durant cette saison et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle étape », a écrit le club de la capitale espagnol, sur son site internet officiel. Pour finir, la Maison Blanche « remercie également le Paris Saint-Germain pour l'opportunité qui a été donnée au club de compter sur Alphonse Areola dans son effectif ». Le portier français de 27 ans ne pourra pas jouer avec le Paris SG en quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame, car il a participé à la compétition avec le Real Madrid, éliminé en 8e de finale.

Areola, 9 matchs joués au Real Madrid en une saison

Doublure de Thibaut Courtois (28 ans), Alphonse Areola n'a joué que 9 matchs, dont 4 en Liga, la saison dernière. Il a encaissé 11 buts et n’a pris aucun but lors de 3 matchs, sur les 9 disputés. Le gardien de but lié au PSG jusqu’en juin 2023 a été sacré champion d’Espagne 2019-2020 avec le club madrilène. Indésirable au sein de l'équipe de Thomas Tuchel où Keylor Navas est le rempart N°1, le natif de Paris devrait être transféré d'ici la fin du mercato de l'été.