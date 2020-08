OL Mercato : Bertrand Traoré visé par quatre clubs anglais

Compté parmi les flops de l’ OL cette saison, Bertrand Traoré est envoyé sur la liste des joueurs sur le départ du club rhodanien. Toutefois, plusieurs clubs sont intéressés par le profil de l’ailier droit de 25 ans.

OL : Bertrand Traoré intéresse les anglais

Bertrand Traoré a perdu sa place de titulaire à l’OL. Il n’est clairement plus dans les plans de Rudi Garcia. Remplaçant contre le PSG en finale de la coupe de la Ligue, il est resté sur le banc de touche face à la Juventus lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, vendredi dernier. Dès lors, le Burkinabé est placé parmi les joueurs poussés vers la porte de sortie de l’Olympique Lyonnais cet été. Le profil de l’ancien joueur de Chelsea plait à quatre clubs anglais, selon les informations de Sky Sport. La source croit savoir que Newcastle United, Everton, Crystal Palace ou encore Leicester City souhaite le recruter.

Bertrand Traoré vendu à 15 M€ en Angleterre ?

Le contrat de Bertrand Traoré à l'OL expire le 30 juin 2022 et son coût est estimé à près de 10 M€. Cependant, les dirigeants du club ont fixé son indemnité de transfert à 15 M€. Un montant qui ne devrait pas freiner les clubs anglais disposant de gros moyens sur le marché des transferts. Le natif du Burkina Faso évolue à l’Olympique Lyonnais depuis juillet 2017. Jean-Michel Aulas avait déboursé 10 M€ pour le transférer de Chelsea. En trois saisons sous le maillot des Gones, il a joué 126 matchs, toutes compétitions confondues, a inscrit 33 buts et a délivré 17 passes décisives. Cette saison, il a disputé 35 matchs, pour 4 buts marqués et 5 passes décisives délivrées. À noter que l’OL est en quart de finale de la Ligue des Champions et affrontera Manchester City, le samedi 15 août, à Lisbonne.