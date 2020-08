FC Barcelone : Terrible sanction contre Antoine Griezmann

Antoine Griezmann ne brille pas avec le FC Barcelone, et sa prestation contre le SSC Naples l’a prouvé. Pour Quique Setién, le moment des discours flatteurs et encouragements pour l’attaquant français est terminé.

Antoine Griezmann, un flop du recrutement barcelonais

Arrivé au Barça l’été dernier contre 120 millions d’euros, Antoine Griezmann ne s’est pas montré à la hauteur des espoirs placés en lui. Régulièrement transparent et très rarement décisif, le champion du monde 2018 a toutefois conservé un statut de titulaire. Mais le natif de Mâcon semble avoir touché le fond sur sa prestation lors du match entre le Barça et le SSC Naples (3-1) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Les Barcelonais ont certes survolé les débats grâce notamment à la prestation XXL de Lionel Messi mais les supporters et les observateurs ont pu remarquer la prestation on ne peut plus transparente de l’ancienne star de l’Atlético Madrid. Présent sur la pelouse dès le coup d’envoi de la rencontre jusqu’à la 84e minute, l’ex-attaquant de la Real Sociedad n’a pas fait une seule action, avant d’être remplacé par Ramon Monchu. Une prestation du joueur de 29 ans qui aurait motivé Quique Setién à sévir.

Le Français laissé sur la banc contre le Bayern Munich ?

Selon Sport, l’entraîneur catalan aurait décidé de ne pas aligner Antoine Griezmann lors du choc entre le FC Barcelone et le Bayern Munich vendredi (21h) en quart de finale de la Ligue des Champions. Quique Setién devrait aligner un 4-4-2 au coup d'envoi. Un système dans lequel Sergio Busquets et Arturo Vidal, revenus de leur suspension face au SSC Naples, renforceront l’entrejeu aux côtés de Sergi Roberto et de Frenkie De Jong, alors que Lionel Messi et Luis Suarez formeront le duo offensif barcelonais. Antoine Griezmann n’aura donc pas sa place au coup d’envoi de ce choc, sans doute le plus grand des quarts de finale de la Ligue des Champions.