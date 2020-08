OM : Valère Germain en désaccord avec André Villas-Boas

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, a décidé de repositionner Valère Germain au poste d’ailier droit. Une décision très peu appréciée par le joueur de l’Olympique de Marseille.

Valère Germain repositionné ailier droit

Arrivé sur le banc de l’OM fin mai 2019, André Villas-Boas a sollicité et obtenu la signature de Dario Benedetto en provenance de Boca Juniors. Placé dans l’axe du système offensif de l’Olympique de Marseille, l’Argentin n’offre dès lors aucune possibilité à Valère Germain de jouer à ce poste, qui est également son poste de formation. André Villas-Boas a alors tranché en repositionnant l’ex-Monégasque au poste d’ailier droit, en remplacement de Florian Thauvin, auparavant blessé. Malgré le retour de ce dernier, le technicien portugais a déclaré, dimanche soir après la victoire amicale de l’Olympique de Marseille à Nîmes (1-0), que Valère Germain continuerait d’évoluer sur l’aile droite. Une décision que ne comprend pas du tout l’ancien avant-centre niçois, à en croire RMC Sport.

L’ex-Monégasque remonté contre André Villas-Boas

Valère Germain souhaiterait être utilisé en tant qu’avant-centre axial. Autrement dit, il voudrait être la doublure de Dario Benedetto, voire son binôme dans un système à deux pointes offensives. Or, ce statut de doublure ou de concurrent de l’Argentin, André Villas-Boas semble le réserver au jeune Marley Aké qui a justement remplacé l’ancien Xeneize lors du match amical à Nîmes. D’où toute l’incompréhension et la frustration de Valère Germain face à ce choix tactique du stratège lusitanien. De là à imaginer un départ du joueur de 30 ans à un an de la fin de son contrat ? Les prochains mois nous le diront...