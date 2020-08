Bordeaux : Les Ultramarines et Longuépée ne s'entendent plus

Le président des Girondins de Bordeaux a réagi à la manifestation des Ultramarines devant le Château du Haillan. Mais la réplique de ces derniers à Frédéric Longuépée ne s’est pas fait attendre.

Bordeaux : Longuépée, « il faut que les combats ne soient pas stériles... »

Les supporters ultras de Bordeaux et le président du club sont à couteaux tirés depuis la saison dernière. Plusieurs dizaines d’Ultramarines ont manifesté devant le siège des Girondins pour réclamer la démission de Frédéric Longuépée. Le principal groupe de supporters bordelais a déroulé sa banderole phare où il est écrit : « Longuépée démission », devant l'entrée du Château du Haillan. Une manifestation à laquelle le président du club au scapulaire a réagi sur France Bleu Gironde. « Je rappelle que nous venons de retenir un entraineur qui a apporté le dernier titre à ce club, un directeur sportif qui a été formé ici. La structure sportive du centre de formation est composée d'anciens joueurs qui perpétuent le patrimoine, la culture, l'histoire de ce club, parfaitement en ligne avec notre volonté de ré-ancrer le club dans sa région. Tout cela se fera dans l'esprit girondin », a-t-il rappelé, avant de demander aux supporters de se ranger derrière leur équipe. « À un moment, il faut que les combats ne soient pas stériles et qu'ils soient constructifs », a martelé Frédéric Longuépée.

Les Ultramarines : « c'est une nouvelle insulte au peuple girondin »

Il n’en fallait pas plus pour susciter la réaction des Ultramarines. Selon leur porte-parole, « cette intervention du dirigeant de Bordeaux est une nouvelle insulte au peuple girondin, tout en étant ridicule sur le fameux dernier titre ». « Quel mépris, quelle honte ! Nous sommes à la veille d’une situation explosive… », a balancé Florian Brunet, via son compte Twitter. Au sujet des nominations évoquées, il s’agit de Jean-Louis Gasset, nommé entraineur principal en remplacement de Paulo Sousa et d'Alain Roche, nouveau directeur sportif. Par rappel, Eduardo Macia (ex-directeur du football), Souleymane Cissé (ex-directeur technique) et Antony Thiodet (ex-directeur de la stratégie stade et réseau) sont tous partis en juillet.