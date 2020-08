FC Nantes Mercato : Evangelista quitte les Canaris (Off.)

Dans les tuyaux ces derniers jours, le prêt de Lucas Evangelista au Red Bull Bragantino (D1 du Brésil) est désormais officiel. Le FC Nantes a annoncé le départ de son milieu de terrain brésilien ce mardi.

FC Nantes : Lucas Evangelista officiellement prêté au Red Bull Bragantino

Lucas Evangelista est officiellement retourné ce mardi dans son pays, le Brésil. Le FC Nantes, qui l’avait recruté en juillet 2018 en provenance de l’Udinese contre 3 millions d’euros, l’a prêté un an avec option d’achat au Red Bull Bragantino (D1 du Brésil). Le joueur de 25 ans enchaîne ainsi son second prêt depuis son arrivée dans la Cité des Ducs, après son aventure à Vitoria Guimaraes (D1 du Portugal). Pour rappel, Lucas Evangelista est toujours sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2023.

Le Brésilien, un flop du recrutement nantais ?

Lucas Evangelista ne s’est visiblement pas montré à son avantage au FC Nantes. En deux saisons, l’ancien de Sao Paulo FC (également son club formateur), n’a disputé que 19 matches pour 1 but et 1 passe décisive avec les Canaris. Pour obtenir le transfert définitif de l’ex-milieu de terrain du Panathinaïkos (Grèce) et du GD Estoril (Portugal), le Red Bull Bragantino devra aligner 4 millions d’euros. Ce qui sera une bonne vente pour le FC Nantes, Lucas Bragantino étant évalué à 3,2 millions d’euros par Transfermakt.