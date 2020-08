ASSE Mercato : Dégraissage, Puel fait une nouvelle annonce

Le manager général de l’ ASSE, Claude Puel, a envoyé un nouveau message aux joueurs indésirables concernés par l’opération dégraissage.

ASSE : Puel, « je vais devoir resserrer le groupe »

Claude Puel a informé les joueurs sur qui il ne compte pas afin qu’ils se trouvent chacun un point de chute. Miguel Trauco, Sergi Palencia et Loïs Diony, mais également les joueurs aux gros salaires comme Yann M'Vila, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri et Stéphane Ruffier sont poussés dehors pour permettre au club de réduire sa masse salariale. Mais à quelques jours de la reprise de la Ligue 1, l’AS Saint-Étienne se trouve toujours avec un effectif pléthorique. Et cela agace l'entraineur. « J'ai près de quarante joueurs pros, ce qui est dingue dans le management », s’est-il exclamé dans L'Équipe. Pour éviter de travailler avec un groupe encombrant, Claude Puel a décidé d’écarter les joueurs qui ne rentrent pas dans ses plans pour la nouvelle saison. « Quand on va se rapprocher de la compétition, je vais devoir resserrer le groupe (autour de 25 joueurs). J'espère qu'on restera soudés », a-t-il annoncé. Plus d’une dizaine d’indésirables se retrouveront avec l’équipe réserve de l’ASSE s’ils ne trouvent pas chaussure à leur pied, d’ici la reprise ou la fermeture du mercato estival.

Difficile dégraissage chez les Verts

Plusieurs joueurs sont déjà partis cet été. Il y a Léo Lacroix, Yohan Cabaye et Loïc Perrin qui étaient en fin de contrat et qui a pris sa retraite sportive. Mais aussi, Franck Honorat et Makhtar Gueye, transférés respectivement au Stade Brestois et au KV Ostende (Belgique), Lamine Ghezali prêté au SC Lyon et William Saliba parti à Arsenal après son prêt d’une saison. Notons que la Ligue 1 Uber Eats, saison 2020-2021, démarrera dans 10 jours. L’ASSE ouvrira la première journée contre l’OM, au Vélodrome, le 21 août (19h).