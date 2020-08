LOSC Mercato : L'attaquant Jonathan David a signé (Off.)

Lancé aux trousses de Jonathan David depuis plusieurs semaines, le LOSC est finalement parvenu à le signer. Lille OSC a officialisé la signature du joueur de La Gantoise.

Jonathan David est désormais officiellement Lillois

Le LOSC avait fait de Jonathan David l’une de ses priorités offensives de ce mercato estival. L’objectif étant de combler le départ de Victor Osimhen. Après négociations entre les dirigeants de Lille OSC et du SSC Naples, l’affaire a été finalement conclue pour 81,3 millions d’euros plus les bonus. En retour, les recruteurs lillois viennent de signer officiellement Jonathan David en provenance de La Gantoise contre 31,5 millions d'euros. Le Canadien devient ainsi le plus gros achat de l’histoire des Dogues, devant Renato Sanches (20 millions d’euros) et Yusuf Yazici (17,5 millions d’euros).

Le Canadien, une bonne prise pour le LOSC ?

Jonathan David a donc été recruté pour remplacer Victor Osimhen qui a marqué Lille OSC en une seule saison. Une immense responsabilité que le prodige canadien de 20 ans devrait pouvoir assumer au regard de ses stats lors de la saison 2019-2020 (43 matchs et 23 buts toutes compétitions confondues). Aussi, compte tenu de son jeune âge, la pépite canadienne pourrait être revendue avec une bonne plus-value. Reste qu’il y a une grosse inconnue dans l’équation, à savoir l’adaptation de l’ancien de La Gantoise à la Ligue 1 qui est visiblement un championnat de niveau plus relevé que la Jupiler Pro League…