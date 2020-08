PSG : LdC, Kylian Mbappé apte pour affronter l'Atalanta

Thomas Tuchel a donné des nouvelles de Kylian Mbappé, à moins de 24 heures du match décisif entre le PSG et l’Atalanta Bergame, en quart de finale de la Ligue des Champions.

Kylian Mbappé sur le banc au coup d’envoi de PSG - Atalanta

Kylian Mbappé va-t-il prendre part au match qualificatif pour la demi-finale de la Ligue des Champions, mercredi (19h GMT) à Lisbonne ? Thomas Tuchel a répondu à la question en conférence de presse, ce mardi. Il assure que le buteur du PSG est disponible. Cependant, il n’est pas certain de débuter le match contre l’Atalanta Bergame. « Si Kylian réalise un bon entraînement (le dernier) et que rien d'extraordinaire ne se produit, il sera dans l'équipe demain ... », a-t-il annoncé devant les journalistes. Interrogé ensuite par RMC Sport, le technicien allemand a été un peu plus précis. « Kylian Mbappé pourra finir le match. Ce n'est pas possible pour lui de démarrer et jouer 90 minutes », a-t-il confié. Plus concrètement, la star du Paris Saint-Germain sera sur le banc de touche au coup d’envoi du quart de finale contre La Dea.

Le buteur du PSG disponible après 19 jours !

Kylian Mbappé s’était blessé contre l’ASSE en finale de la Coupe de France, le vendredi 24 juillet, suite à un tacle appuyé de Loïc Perrin. Il avait été victime « d’une entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe ». Une semaine plus tard, il avait raté la finale de la coupe de la Ligue contre l’OL. Dix-neuf jours donc après sa blessure, le meilleur buteur du Paris Saint-Germain est remis pour le "Final 8" qui démarre mercredi au Portugal.