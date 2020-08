ASSE Mercato : Claude Puel indique la porte à 5 joueurs

L'entraîneur de l' ASSE Claude Puel veut régresser son effectif sur le plan salarial. Il a donc dressé une liste de joueurs indésirables qu’il vient de confirmer pour le stage à Dinard. Alors que l’ ASSE va affronter le Stade Rennais, le technicien a mis en avant un groupe dans lequel ne sont pas présents un certain nombre de joueurs qu’il ne veut plus au club. Ce sont Yann M'Vila, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Sergi Palencia et Miguel Trauco.

ASSE : Des choix de Claude Puel qui annoncent des départs

Pour le stage de l’ ASSE qui se soldera par un match amical contre le Stade Rennais le 12 aout prochain, Claude Puel a dressé une liste de 24 joueurs. Plusieurs cadres de l’équipe actuelle manquent à l’appel. Ces derniers viennent de recevoir un signal clair sur le fait qu’ils ne sont pas dans les plans du coach pour la saison prochaine. Il faut dire qu’avec son intention de construire une équipe de jeunes joueurs talentueux, Claude Puel ne veut pas polluer son groupe avec la présence de joueur aux gros alaires. Il a donc retiré de celui-ci tous les gros salaires, à savoir Ryad Boudebouz, Yann M'Vila, Wahbi Khazri, mais aussi Miguel Trauco et Sergi Palencia. Ce choix ne souffre d'aucun doute, l'entraîneur stéphanois vient ainsi d'indiquer la porte de sortie à ses joueurs qui devront trouver de nouveaux clubs s'ils veulent jouer.

Absence de Stéphane Ruffier dans le groupe de l'AS Saint-Étienne

Comme il fallait s’y attendre, Stéphane Ruffier n’est pas non plus convoqué dans le groupe de l’ ASSE pour ce stage d’avant saison. Le portier des Verts, en belligérance avec son entraîneur peu de temps après l’entrée de ce dernier dans ses fonctions, a été écarté du groupe pro. Il n’est pas présent sur la liste des 24 joueurs convoqués par Claude Puel pour Dinard. Trois autres joueurs ne figurent pas dans le groupe pour une raison bien différente. Harold Moukoudi, Loïs Diony et Gabriel Silva ne verront pas Dinard pour cause de blessure.