PSG Mercato : Un transfert de Neymar fortement compromis

Neymar ne devrait pas quitter le PSG cet été. Le brésilien avait certes fait le forcing pour aller au Barça, mais le choix de l’époque est désormais de l’histoire ancienne. Deux de ses proches le disent pour montrer qu’il ne va pas renouveler son envie de filer au Barça cet été ni le prochain.

PSG : Plus question d'un transfert de Neymar au FC Barcelone

Arrivé du FC Barcelone contre 222 millions d’euros, Neymar avait gardé l’oeil dans le rétroviseur. L’été dernier, le brésilien du PSG avait mis une pression terrible sur ses actuels dirigeants pour retourner dans son ancien club. Le Barça, confronté à des difficultés financières, avait même reçu une proposition incroyable. Neymar était prêt à participer aux frais de son transfert. Malgré cette forte envie du joueur parisien de retourner en Espagne, aucun deal n’avait été conclu. La direction parisienne avait fixé de grosses exigences qui ont découragé leurs homologues catalans.

Leonardo est confiant pour Neymar

Cet été, l’expérience ne va pas se renouveler puisque Neymar a fait le deuil d’un retour à Barcelone. L’attaquant du Paris Saint-Germain est heureux et le dit à qui veut l’entendre. Et son propos n’est pas qu’un mot. Pour Leonardo, il est visible au quotidien que son jeune compatriote est heureux. Parlant à l’AFP, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a expliqué qu’il est « complètement inséré dans un groupe où tout le monde est dans un esprit très positif ». Puis il a rajouté « Je pense qu'il est bien. Quand il dit qu'il est heureux, c'est une évidence ». Thiago Silva, capitaine et compatriote du brésilien a confié la même chose au média. D'après lui, Neymar est content au Paris Saint-Germain et cela se voit. Il ne devrait pas avoir de nouveau feuilleton d'une envie du joueur de rejoindre le Barça.