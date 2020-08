OM-ASSE : Les arguments des Phocéens pour 20 000 spectateurs

L’ OM recevra l’ASSE lors de la première journée de Ligue 1. L’Olympique de Marseille souhaite que la préfecture des Bouches-du-Rhône augmente spécialement la jauge de 5000 à 20 000 spectateurs et a plaidé sa cause.

Pourquoi 20 000 spectateurs pour le Vélodrome ?

La jauge maximale de 5000 personnes a été prolongée jusqu’au 30 octobre prochain. Le choc entre l’ OM et l’ASSE, programmé dans une dizaine de jours, tombe sous le coup de cette prolongation. Mais il existe une possibilité d’obtenir une augmentation du nombre de personnes en s’adressant à la préfecture. C’est ce que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont fait auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour tenter d’obtenir une dérogation pour augmenter la jauge de 5000 à 20 000 spectateurs lors de la réception de l’AS Saint-Étienne. Dans les colonnes de L’Équipe ce lundi, un cadre de l’ OM « explique bien que la configuration du Vélodrome permet d'isoler les quatre tribunes ». Il a en outre indiqué que ces quatre tribunes « pourraient ainsi contenir chacune 5000 spectateurs de manière bien distincte avec, à chaque fois, des entrées et des sorties séparées, permettant de respecter la distanciation sociale lors de l'accès dans les travées, ainsi que des gestes barrières ».

OM - ASSE : pas de vente de tickets pour l’instant

La préfecture communiquera sa décision les jours à venir. L’Olympique de Marseille espère naturellement obtenir gain de cause. Mais même avec la jauge maximale de 5000 spectateurs, les places n’ont pas encore été vendues. Celles-ci devraient toutes partir le jour de leur mise en vente puisque la ferveur autour du club phocéen est particulièrement forte cette saison. Sous André Villas-Boas, l'OM est parvenu à s'offrir une place en Ligue des Champions.