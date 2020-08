Stade Rennais FC Mercato : Holveck annonce une bonne nouvelle

Le Stade Rennais FC est qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Selon Nicolas Holveck, cette qualification pourrait pousser à augmenter le recrutement estival des Bretons.

Le Stade Rennais FC qualifié pour la phase de poules de la C1

Le Stade Rennais FC n’aura plus à jouer de tour préliminaire ou de barrages pour se qualifier en phase de poules de la Ligue des champions. Les Bretons ont été propulsés à ce stade de la compétition hier soir grâce à la qualification en demi-finale de Ligue Europa de 4 équipes déjà qualifiées pour la Ligue des champions la saison prochaine via leur championnat. Selon le président des Rouge et Noir, Nicolas Holveck, cette qualification pourrait influer positivement sur le recrutement estival de la formation rennaise.

Nicolas Holveck : signer 1 ou 2 recrues de plus que prévu

Le Stade Rennais FC avait arrêté les grandes lignes de son mercato estival en tenant compte de son statut de barragiste à la Ligue des Champions. Au micro de France Bleu Armorique, Nicolas Holveck a expliqué que les cibles bretonnes « faisaient pour certaines, parties de cette enveloppe » d’avant-phase de poules et que le SRFC « voulait une équipe compétitive » pour « jouer les tours préliminaires ». Mais la qualification en phase de poules est désormais acquise. Il y a maintenant « moins d'incertitudes, et peut-être qu'on pourra faire un ou deux joueurs de plus que prévu », a indiqué Nicolas Holveck. Reste que les priorités du recrutement estival breton portent toujours « sur les trois profils… », à savoir « deux défenseurs et un attaquant axial ». Pour cela, le Stade Rennais FC « discute avec un certain nombre de joueurs depuis quelques temps, et ce n'était pas du tout lié à cette qualification » en phase de poules de la Ligue des Champions, qui « ne change rien » à cela.