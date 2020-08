PSG - Atalanta : Tuchel tient le remplaçant de Verratti

Le PSG affronte l’Atalanta Bergame ce mercredi pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions. En l’absence de Marco Verratti, Thomas Tuchel devrait lancer Ander Herrera.

Verratti remplacé par Herrera contre l’Atalanta ?

C’est avec un effectif diminué que le PSG va tenter de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain sera opposé à l’Atalanta Bergame. Un choc que va notamment manquer Marco Verratti. L’Italien est blessé au mollet et est même incertain pour la suite de la compétition. En l’absence du milieu italien, c’est l’Espagnol Ander Herrera qui devrait être aligné par Thomas Tuchel. Une tendance qui s’est dégagée mardi lors de l’ultime séance d’entraînement comme le note L’Equipe. Le journal indique d’ailleurs que l’ancien mancunien a « le profil le plus adapté pour faire face au pressing de Bergame ».

Herrera, un match pour convaincre avec Paris ?

Âgé de 30 ans, Ander Herrera est l’un des milieux les plus expérimentés du PSG. Seulement, sa première saison à Paris a été gâchée par les blessures. Le Basque n’a d’ailleurs joué que 19 matches cette saison, dont seulement 3 de Ligue des Champions. Depuis son arrivée l’été dernier, l’international espagnol (2 sélections) a déjà connu trois blessures. Ander Herrera avait contracté une blessure au mollet juste après sa signature à Paris. Il avait été éloigné des terrains pendant un mois. Il avait ensuite été victime d’un claquage à la cuisse en novembre et avait manqué un mois et demi de compétition. Il se remet d’une autre blessure musculaire à la cuisse contractée avant l’arrêt des compétitions. Reste plus qu’à savoir s’il pourra convaincre en cas de titularisation contre l’Atalanta et tenir sa place sur cette fin de saison.