OL Mercato : Memphis Depay à Dortmund, Sancho change tout

Memphis Depay est courtisé par plusieurs clubs européens, dont le Borussia Dortmund. Mais son transfert au sein du club allemand est conditionné par le départ de Jadon Sancho. Et les dernières nouvelles sur l’avenir de ce dernier changent tout pour le capitaine de l’OL.

Memphis Depay, son transfert à Dortmund bloqué par Sancho

Memphis Depay n’a plus qu’une année de contrat à l’OL . L’AC Milan veut le recruter. Le Borussia Dortmund aussi est sur les rangs pour le faire venir en Bundesliga. Dans le plan de Lucien Favre, le polyvalent attaquant des Gones est le remplaçant idéal de Jadon Sancho annoncé vers Manchester United. Mais selon les informations en provenance de l’Allemagne, le décisif joueur du BVB ne bougera pas cet été. « On planifie la saison prochaine avec Jadon Sancho. Il jouera avec nous la saison prochaine. La décision est définitive », a déclaré Michael Zorc, directeur sportif du club, dans 90 Min. L’éventuel transfert de Memphis Depay au Borussia Dortmund ne serait donc plus possible, sauf retournement de dernière minute. Il faut rappeler que les Borussen sont qualifiés pour la phase finale de la prochaine Ligue des Champions, contrairement à l’OL. Or, le Néerlandais a toujours crié haut et fort son désir de jouer cette compétition chaque saison, afin d’aller plus haut et d’améliorer ses statistiques.

Le capitaine de l'OL attendu contre Manchester City, samedi

Toujours en compétition en Ligue des Champions, Memphis Depay a encore la possibilité d’attirer d’autres grands clubs d’Europe. Ce samedi, l’Olympique Lyonnais affronte Manchester City, à Lisbonne, en quart de finale de la C1. Occasion pour le capitaine du club rhodanien, par ailleurs ancien joueur de Manchester United, de briller afin de qualifier son équipe pour la demi-finale. Ce qui ferait forcément grimper sa cote en Europe.