Dijon FCO Mercato : Arrivée d'une perle roumaine ce mercredi

Le Dijon FCO pourrait se renforcer ce mercredi. L’espoir roumain Alex Dobre devrait s’engager avec le club dijonnais en provenance de l'AFC Bournemouth dans les toutes prochaines heures.

Dijon FCO mercato : signature imminente d’Alex Dobre

Bournemouth News l’avait annoncé la semaine dernière et le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, le confirme ce mercredi. L’espoir roumain Alex Dobre devrait s’engager avec le Dijon FCO dans les heures à venir. « Dijon va accueillir Alex Dobre (Bournemouth) dans les prochaines heures », a en effet Tweeté le confrère de la radio sportive. Ainsi, le milieu de terrain de 21 ans devrait quitter les Cherries à un an de la fin de son contrat, contre une indemnité de transfert estimée à moins d’un million d’euros.

Un bon coup pour les Dijonnais ?

Recruté en 2017 par l'AFC Bournemouth, Alex Dobre n’a jamais été aligné par les Cherries avant d’être successivement prêté à Bury (saison 2017-2018, 10 matches), Rochdale (en 2018, 5 matches, 1 but), Yeovil Town (en 2019, 21 matches, 1 but) et Wigan (en 2020, 1 match). Au regard de ces stats, il est difficile de penser que le natif de Bucarest sera une bonne pioche pour la formation dijonnaise. Mais il n’est pas exclu que la future recrue explose véritablement en Bourgogne.