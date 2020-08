AS Monaco Mercato : Le message de Kamil Glik après son départ

Comme attendu Kamil Glik a quitté l’AS Monaco. Le défenseur polonais s’est engagé avec Benevento, promu en Serie A la saison prochaine. Le joueur s’est exprimé après son départ de l’ASM.

Le message d’adieu de Kamil Glik

Attendu depuis quelques mois, le départ de Kamil Glik est désormais effectif. Le défenseur de 32 ans a signé en faveur de Benevento, champion de D2 et promu en Serie A. Après l’annonce de son transfert, le Polonais a tenu à adresser un message à ses coéquipiers, au staff et aux supporters. L’occasion pour lui de les remercier et d’exprimer sa reconnaissance. « J’ai écrit une petite page de ce grand club qu’est l’AS Monaco. Pour moi, c’est très important (...) Je peux simplement dire MERCI pour ces quatre saisons avec vous. C’est le moment de se dire un au-revoir », a indiqué le défenseur cité par le communiqué du club.

D’autres ventes en vue à l’AS Monaco ?

Arrivé en 2016, Kamil Glik n’ira pas au bout de son contrat qui courait jusqu’en 2021. Le défenseur a disputé 167 rencontres pour 14 réalisations et 7 assists. En s’engageant avec Benevento, il va retrouver la Serie A, un championnat qu’il connaît bien. Il y a évolué pendant 6 ans avant de rejoindre la Principauté. Avec le départ de Glik, l’AS Monaco perd un autre cadre. Avant le Polonais, le portier croate Danijel Subasic avait déjà quitté l’ASM. Et d’autres départs vont encore suivre. La direction monégasque s’est lancée dans une vaste opération dégraissage. Monaco pourrait notamment réaliser deux grosses ventes cet été en cas de transfert de Benoît Badiashile et Wissam Ben Yedder.