Rachat de l’OM : Antero Henrique à Marseille avec un Brésilien ?

Le rachat de l’OM n’est pas un sujet enterré malgré le battement en retrait du duo Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal. Antero Henrique, l’ancien directeur sportif du PSG est annoncé chez le rival aux côtés d’un investisseur intéressé par le rachat de l’Olympique de Marseille.

Rachat de l’OM : Antero Henrique dans les valises d’un investisseur ?

L’ancien directeur sportif du FC Porto et du PSG, Antero Henrique, va-t-il reprendre du service en France ? Il aurait été coopté par une personne intéressée par le rachat de l’OM. Le10Sport fait cas de l’intérêt d’un investisseur brésilien venu au renseignement pour le club phocéen. Cette source ne précise pas le nom de la personne en question mais fait savoir que l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain pourrait arriver à l’Olympique de Marseille dans ses valises. Cette information diffusée par le média sportif n’a été confirmée par aucune autre source. Il est en revanche certain que Frank McCourt, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, n’est pas vendeur. Il l’a déjà fait comprendre à Mohamed Ajroudi qui lui avait donné un ultimatum de 10 jours pour accepter son offre. Ce mercredi est le dernier jour de cet ultimatum. Le bras droit de Mourad Boudjellal ne donne plus de nouvelles. Une disparition du champ médiatique qui donne l’impression qu'il recule dans son projet qui n’a jamais ébranlé les certitudes de l’homme d’affaire bostonien.

Vente de l'Olympique de Marseille : Le nom d’Antero dans d'autres projets

Avant cette rumeur le menant à l’OM, Antero Henrique avait été annoncé aux côtés d'investisseurs saoudiens du côté de Newcastle United. Le nom du directeur sportif portugais est aussi annoncé à Manchester United où le PDG Ed Woodward ferait le maximum pour le nommer à la tête du club. Selon la presse anglaise, l'ancien dirigeant du PSG devrait débarquer dans un rôle de directeur sportif à Manchester United à partir de la saison prochaine. Sa mission première serait de permettre à Solskjaer de mettre en place une équipe ambitieuse pour restaurer le lustre d'antan des Red Devils. L’avancement de ce dossier au club anglais renforce le doute sur une possible arrivée d'Antero Henrique à l’Olympique de Marseille.