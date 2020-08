ASSE Mercato : Yvan Neyou livre les coulisses de son arrivée

Yvan Neyou, l’une des 4 recrues estivales de l’ ASSE est revenue sur les coulisses de son arrivée dans le Forez, en provenance du Sporting Club Braga (Portugal). Il a également évoqué ses débuts et son ambition avec l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Yvan Neyou convaincu par le discours de Puel

L’ASSE a réussi à se faire prêter les services de Yvan Neyou pour la saison 2020-2021. Le contrat de ce dernier est assorti d’une option d’achat. S’il satisfait les attentes de Claude Puel, le milieu de terrain sera transféré définitivement. Interrogé par But Football Club sur son transfert, il a révélé « qu’il n’y avait pas que l’AS Saint-Étienne » qui le courtisait. Mais quand il a appris que le club ligérien le voulait, il « a eu tout de suite envie d’y aller ». « En plus, j’ai eu le coach. Il m’a dit ce qu’il voulait faire avec moi. Ça a fini de me convaincre », a déballé Yvan Neyou, dans l’interview exclusive avec la source. Il faut souligner que les débuts du Camerounais avec les Verts sont plutôt prometteurs. Il a rendu une copie propre contre le PSG, en finale de la Coupe de France, au point d’être comparé à Jean Tigana. La recrue de l’AS Saint-Étienne ne s’enflamme pas pour autant devant les éloges reçus sur sa bonne prestation. « C’est flatteur. J’étais content, mais ce n’est qu’un match, même si c’était une finale », a-t-il confié. Yvan Neyou rappelle qu’il a juste fait « une bonne mi-temps » et que « cette finale n’a rien changé ».

Yvan Neyou, son ambition est « de progresser »

Pour finir, le joueur de 23 ans s’est lâché sur son ambition avec l’équipe de Claude Puel. Il précise qu’il est « arrivé avec beaucoup d’humilité », car il « vient d’une division inférieure ». « Je reste dans ma démarche de progression. Devenir un meilleur joueur. L’objectif, c’est d’être meilleur que le match d’avant », a conclu Yvan Neyou. Notons que ce dernier jouait avec l'équipe B de Braga avant son prêt à l'ASSE.