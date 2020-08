FC Nantes : Mario Balotelli, la grosse surprise de Kita ?

A la recherche d’un nouvel attaquant, le FC Nantes pourrait frapper un grand coup cet été. Le dossier de Mario Balotelli serait actuellement à l’étude chez les Canaris.

Le FC Nantes en contact avec Mario Balotelli

Le FC Nantes pourrait s’offrir un nom ronflant cet été pour renforcer son attaque. Sur le plateau de La chaîne L’Equipe, Gilles Favard a révélé des contacts entre la direction du FCN et Mario Balotelli. Le consultant assure que Waldemar Kita est très intéressé par l’avant-centre italien (36 sélections/14 buts). Le président nantais serait même entré en contact avec l’entourage du joueur depuis mai. Si les discussions débouchaient sur un accord, Mario Balotelli deviendrait la troisième recrue estivale des Canaris. Il pourrait revenir en Ligue 1, un championnat où il a retrouvé des sensations sous les maillots de l’OGC Nice (43 buts en 76 matches) et de l’OM (8 buts en 15 matches). Brescia est d’ailleurs disposé à lâcher son buteur juste un an après sa signature.

Un départ de Super Mario attendu

Rentré en Italie l’été dernier, le retour au bercail frise la catastrophe pour Mario Balotelli. L’attaquant de 30 ans n’affiche que 5 buts en 19 matches de Serie A cette saison. Brescia a fini avant-dernier du championnat. Réputé mauvais garçon, Super Mario a encore fait parlé de lui avec les Biancazzurri en séchant les entraînements à plusieurs reprises. Son comportement a fini par agacer autant le staff que la direction de Brescia. Dans un entretien à la BBC, Massimo Cellino avait ouvert la voie à un départ de Balotelli qui disposait déjà d’un bon de sortie en cas de relégation du club. Dans ce dossier, le FC Nantes devra se frotter à la concurrence d’autres prétendants. Le fantasque buteur a également des pistes en Turquie, au Brésil et en Argentine.