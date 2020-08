Montpellier HSC Mercato : Gardien, Jonas Omlin a signé (Off.)

Le Montpellier HSC a enfin signé un gardien pour remplacer Geronimo Rulli, retourné à la Real Sociedad. Il s’agit de Jonas Omlin, en provenance du FC Bâle.

4 ans de contrat pour Jonas Omlin

Les recruteurs montpelliérains peuvent désormais être soulagés. Ils viennent de boucler la priorité de leur recrutement estival, à savoir un gardien, destiné à combler le départ de Geronimo Rulli à la Real Sociedad après son prêt de la saison écoulée. L’heureux élu des recruteurs montpelliérains est Jonas Omlin, en provenance du FC Bâle. Selon un communiqué du Montpellier HSC ce mercredi, le dernier rempart s’est engagé pour 4 saisons, soit jusqu’en juin 2024. Plusieurs médias avancent le prix de 5 millions d’euros pour l’opération. Ainsi, Jonas Omlin, à qui il restait 2 ans de contrat au FC Bâle, devient la seconde recrue du mercato estival héraultais, après la signature de Stephy Mavididi.

Quel coup pour le Montpellier HSC ?

Jonas Omlin a été recruté pour faire oublier le départ de Geronimo Rulli à la Real Sociedad. Un gros défi pour le portier de 26 ans quand on sait que le prêt de l’Argentin Geronimo Rulli a été un succès. En plus, le gardien n’a plus joué avec le FC Bâle depuis le 22 juillet à cause d’une blessure à la cuisse et ne devrait pas être présent vendredi lors du match amical à Rodez (L2). Mais Jonas Omlin s’était imposé comme le gardien titulaire à Lucerne, où il a été formé, avant de signer au FC Bâle il y a 2 ans. Michel Der Zakarian saura l’utiliser pour le bien des Pailladins.