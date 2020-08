ASSE Mercato : Réaction de Yann M’Vila à sa mise à l’écart

L’entraineur de l’ ASSE n’a pas convoqué Yann M’Vila pour le stage des Verts à Dinard, tout comme d’autres cadres de l’équipe. En réaction, le milieu de terrain a lâché un message énigmatique sur Instagram.

ASSE : Yann M’Vila exige que son nom soit respecté

L’ASSE débute son stage à Dinard, et affrontera le Stade Rennais en amical au Roazhon Park ce mercredi. Yann M’Vila ne prendra pas part à cette rencontre car il n’est pas retenu par Claude Puel parmi les 24 joueurs convoqués. D’autres cadres de l’équipe stéphanoise comme Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri sont également absents. Des indésirables qui ne sont pas des cadres, Miguel Trauco, Sergi Palencia, Loïs Diony et Harold Moukoudi sont également écartés. Resté à Saint-Étienne, Yann M’Vila a réagi à la décision de Claude Puel dans un message publié sur les réseaux sociaux. « 11 août 2010 / 10 ans jour pour jour / Respect My Name (Respectez mon nom, ndlr) », a écrit le joueur de 30 ans. Un message illustré par une photo de lui dans le maillot de l’Équipe de France, floqué du N°17.

Yann M’Vila rappelle son passé d'international Tricolore à Puel

Pour mémoire, Yann M’Vila a porté le maillot Tricolore entre 2010 et 2012, sous les ordres de Laurent Blanc. Il compte 22 sélections pour un but marqué. La date du 11 août 2010 correspond en effet à celle de son premier match et sa première titularisation avec les Bleus, contre la sélection de Norvège et une défaite de la France (2-1) à Oslo. Le joueur de l'ASSE évoluait à cette époque au Stade Rennais.