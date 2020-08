Stade de Reims : Brahimi, les raisons de son prêt au Mans FC

Billal Brahimi a été prêté par le Stade de Reims au Mans FC (National). Le jeune ailier gauche n’en tient pas rigueur aux Stadistes. Il ambitionne même d'exploser en Sarthe afin de revenir plus fort en Champagne.

Billal Brahimi en quête de temps de jeu

Le Stade de Reims sera présent sur 3 fronts la saison prochaine, à savoir la Ligue 1, la coupe de France et la Ligue Europa. Pour faire une bonne figuration, surtout en Ligue Europa, les Rémois se sont renforcés. David Guion se retrouve ainsi avec un effectif si étoffé qu’un jeune comme Billal Brahimi a peu de chance d’avoir du temps de jeu. Le joueur de 20 ans a donc rencontré l’entraîneur rémois pour parler « ambitions et… objectifs », comme il l’a confié à Foot Mercato. Après s’être « écoutés l’un et l’autre », Billal Brahimi a compris que le coach « a un gros effectif à sa disposition », car les dirigeants champenois « ont recruté pour se renforcer pour la Ligue Europa ». Or, le jeune espoir qui estime être « un cas spécial », veut lancer sa carrière. Mais « ce n’est pas avec les quelques minutes » à « gratter cette saison que cela serait arrivé ». D’où le départ du jeune attaquant au Mans FC pour gagner du temps de jeu.

Revenir plus fort au Stade de Reims

Billal Brahimi quitte donc le Stade de Reims. Il ne s’agit toutefois pas d’un départ définitif, mais d’un prêt pour une saison. Un prêt à la fin duquel le prodige stadiste souhaite revenir plus aguerri en Champagne, après avoir explosé au Mans FC. « J’espère avoir du temps de jeu ainsi que de bonnes statistiques. Je veux revenir plus fort, avoir au moins une trentaine de matches dans les jambes en National et surtout obtenir la montée. Je vais donner mon maximum pour atteindre ces objectifs », a-t-il expliqué.