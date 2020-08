Barça - Bayern : Goretzka compte freiner Lionel Messi

Le Barça affrontera le Bayern Munich vendredi (21h) en quart de finale de la Ligue des Champions. Lionel Messi devra porter les Barcelonais une fois de plus. Mais le capitaine catalan aura fort à faire devant Leon Goretzka qui a dévoilé le moyen de le neutraliser.

Leon Goretzka prône une défense collective contre Lionel Messi

Le match entre le Barça et le Bayern Munich est sans doute l’affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions. D’un côté, Lionel Messi, l’homme qui sait tout faire avec un ballon et qui est capable de décider à lui tout seul du résultat final d’un match. De l’autre côté, une formation du Bayern Munich impressionnante depuis la reprise et que la plupart des observateurs tiennent pour le favori du choc, voire de la compétition. Mais pour espérer remporter la Ligue des Champions cette saison, les Bavarois devront d’abord battre les Barcelonais, ce qui est quasiment impossible avec un Lionel Messi des grands soirs. Comment faire pour neutraliser le génie argentin ? « Des milliers de joueurs avant moi ont déjà essayé de répondre à cette question », a d’abord répondu Leon Goretzka en conférence de presse. Le milieu de terrain allemand a ensuite expliqué que neutraliser Lionel Messi « ne marche que collectivement, car c'est un footballeur hors du commun ». Enfin, le Munichois de 25 ans ne sait toutefois pas si une défense en bloc « peut… couper l'envie de jouer » au sextuple Ballon d’Or. En revanche, Leon Goretzka est convaincu que les Bavarois auront une chance de faire un résultat s’ils sont capables d’imposer leur jeu aux Catalans.

Le Bavarois déterminé face au Barça

Il ne faut pas se méprendre sur le sens des propos du joueur bavarois. Il n’est pas convaincu qu’une défense en bloc peut arrêter Lionel Messi. Mais cela ne signifie pas que le Bayern Munich s’avoue vaincu d’avance. PourLeon Goretzka, « tous les adversaires sont prenables » et le champion de Bundesliga, conscient de la force de ses joueurs, se présentera « la tête haute » face au FC Barcelone.