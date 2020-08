OL : LdC, Karl Toko Ekambi veut décrocher le trophée !

L’ OL affronte Manchester City samedi, en Ligue des Champions. Karl Toko-Ekambi était en conférence de presse ce mercredi, pour évoquer le quart de finale contre le club anglais. Il rêve d’une demi-finale historique.

OL : Toko-Ekambi, « nous allons tout faire pour nous qualifier »

L’OL et Manchester City seront opposés ce samedi, en quart de finale de la Champions League. Délocalisée au Portugal en raison de la pandémie de Covid-19, la qualification pour les demi-finales se jouera en un match sec. Une formule qui convient à Karl Toko-Ekambi. « Il n’y aura pas de match retour. Même si City est un très grand club, nous avons nos chances », a-t-il déclaré face au média. « Si nous en sommes là, c’est que nous faisons partie des huit meilleures équipes d’Europe. Il faut que nous en prenions conscience », a poursuivi l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Rappelons que le club ligérien a disputé une demi-finale de Ligue des Champions en 2010. Dix ans plus tard, le Camerounais rêve d’atteindre cette étape. « Nous allons jouer notre chance à fond, comme nous l’avions fait contre la Juventus. Nous allons tout faire pour nous qualifier », a-t-il promis. D'après Karl Toko-Ekambi, « ce serait bien qu’une équipe française accède aux demi-finales ». En tout cas, il déclare que Lyon va « essayer d’imiter le PSG si les Parisiens parviennent à sortir l’Atalanta Bergame ».

Lyon veut sauver sa saison en gagnant la Ligue des Champions

Ayant raté sa saison en Ligue 1, l'OL s'est fixé un gros défi en cette fin de saison. Celui de remporter la Ligue des Champions 2019-2020, afin d'être directement qualifié pour la prochaine édition (2020-2021). « Nous jouons notre saison sur ce match, donc nous essayerons d’aller le plus loin possible. Si on gagne la Ligue des Champions, nous serons européens la saison prochaine », a souligné Toko-Ekambi. Pour rappel, les Lyonnais avaient battu Manchester City (2-1) à l'Etihad Stadium, en phase de poule de la Ligue des Champions 2018-2019.