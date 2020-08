LOSC Mercato : Lopez n'en démord pas pour Alfredo Morelos

Malgré la récente signature de Jonathan David, le LOSC n’a pas clos le dossier Alfredo Morelos. Gérard Lopez, le président du Lille OSC, l’a fait savoir dans une nouvelle sortie.

Gérard Lopez veut toujours signer Alfredo Morelos

Le LOSC veut compter sur une attaque de feu la saison prochaine. Après les arrivées de Burak Yilmaz et Isaac Lihadji, le Lille OSC vient de recruter Jonathan David. L’attaquant canadien est devenu par la même occasion le joueur le plus cher de l’histoire du club nordiste. Pour autant, Gérard Lopez n’est pas satisfait et entend toujours s’offrir Alfredo Morelos. Interrogé par la BBC, le président du LOSC a réitéré son vœu de signer l’attaquant de 24 ans. « Evidemment, Alfredo Morelos est un bon joueur. Il fait partie d’une liste de joueurs que nous avons examinés (…) A ce stade on regarde, mais rien n’est fait », a indiqué le patron des Dogues.

Ikoné sacrifié pour Morelos ?

Dans sa sortie, Gérard Lopez a indiqué que le LOSC disposait déjà de 11 éléments offensifs pour 4 places. Avec autant de concurrents en attaque, il est encore difficile que Lille parvienne à offrir des garanties sportives à Alfredo Morelos. Une place pourrait néanmoins se libérer. Pour L’Equipe, Jonathan Ikoné bénéficie d’un bon de sortie cet été. L’attaquant lillois figurerait sur la short-list du Borussia Dortmund en cas de départ de Jadon Sancho. Une vente d’Ikoné pourrait rapporter 41 millions d’euros à Lille alors que la direction des Glasgow Rangers réclamerait un montant proche des 20 millions d’euros pour lâcher Morelos. Depuis son arrivée en Ecosse en 2017, le Colombien (6 sélections/1 but) a inscrit 79 buts en 139 matches.