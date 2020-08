OM : Daniel Riolo dénonce l’hypocrisie d’ André Villas-Boas

Daniel Riolo n’est pas un admirateur d’ André Villas-Boas. Selon le journaliste de RMC Sport, les phrases de l’entraîneur de l’OM sont au comble de l'hypocrisie.

Daniel Riolo charge André Villas-Boas

André Villas-Boas séduit sur le banc de l’OM où il a été nommé fin mai 2019. Pour sa toute première saison, le technicien portugais est parvenu à ramener l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, après 7 saisons d’absence. Dire que l’ancien coach de Chelsea a réalisé cette performance avec un effectif assez réduit ! En plus de ses compétences d’entraîneur, l’ex-stratège de Tottenham est très apprécié pour son franc-parler. Et c’est sur ce détail que Daniel Riolo n’est pas d’accord. Dans l’After, le célèbre confrère ne comprend pas pourquoi le tacticien marseillais n’a pas hésité à « se plaindre des opé commerciales », alors que c’est justement le commerce qui garantit son gros salaire. Pour Daniel Riolo, André Villas-Boas se considère parmi les « mecs qui se prennent pour des chevaliers blancs, c’est insupportable ! » Or, il gagnerait à arrêter « un peu le foutage de gueule ! »

Un hypocrite sur le banc de l’OM

André Villas-Boas avait relevé le caractère commercial du match amical entre le Bayern Munich et l’OM (1-0). Or, pour Daniel Riolo, ce sont les opérations commerciales qui garantissent le gros salaire du coach olympien. Ce dernier est donc un hypocrite que le journaliste envisage de dénoncer, preuves à l’appui, sur les antennes de la radio sportive un soir. « Ça me fait penser qu’un soir dans l’After, on devrait dénoncer les guirlandes d’hypocrisie. On va mettre de côté les phrases de Villas-Boas parce qu’il y en a eu quelques unes qui sont au comble de l’hypocrisie », a promis Riolo.