Ex- PSG : Edinson Cavani essuie un énorme affront de Paris

Le Paris Saint-Germain veut visiblement effacer les traces du passage de l’Uruguayen Edinson Cavani. Alors que le PSG fête son cinquantenaire ce mercredi, le club a omis de rendre hommage au meilleur buteur de son histoire.

Edinson Cavani déjà rangé aux oubliettes par le PSG ?

Ce 12 août marque le 50e anniversaire du Paris Saint-Germain. A cette occasion, le PSG a rendu hommage à certaines de ses icônes à travers un photomontage partagé sur ses différentes plateformes. Chose surprenante, Edinson Cavani n’apparaît pas sur le visuel édité par le club. D’autres joueurs emblématiques comme Georges Weah, Raï, Pauleta, Ronaldinho et même les stars actuelles Kylian Mbappé et Neymar y figurent. L’absence de Cavani a de quoi surprendre et a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Surtout que l’attaquant de 33 ans est le meilleur buteur de l’histoire du PSG. El Matador a inscrit 200 buts en 301 matches sous le maillot parisien. Il possède également une armoire à trophées bien garnie avec Paris : 7 titres de champion de France, 6 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et 7 Trophées des champions.

Une revanche de Paris sur Cavani ?

Arrivé au PSG en 2013, Edinson Cavani a quitté le club cet été. Contrairement à Thiago Silva (représenté sur l’affiche), il avait refusé de prolonger son contrat de deux mois pour finir la saison avec Paris. Son refus de prolonger a irrité la direction parisienne ainsi que certains fans. Sans son meilleur buteur, le Paris Saint-Germain a néanmoins remporté deux nouveaux titres nationaux : Coupe de France (1-0 contre l’ASSE) et Coupe de la Ligue (6-5 a.p tab, 0-0). Thomas Tuchel et ses poulains vont tenter de s’offrir un joli cadeau d’anniversaire ce mercredi. Ils affrontent l’Atalanta Bergame en quarts de finale de la Ligue des Champions. En cas de victoire, le PSG attendrait le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis l’arrivée de QSI en 2011.