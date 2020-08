OGC Nice - RC Lens : La jauge de 5 000 passe à huis clos

Le RC Lens jouera son premier match de Ligue 1 contre l’ OGC Nice, le dimanche 23 août (17h). Cette rencontre, initialement prévue devant 5 000 supporters, se jouera finalement à huis clos ! Explications avec le président du Gym, Jean-Pierre Rivère.

L'OGC Nice recevra le RC Lens, sans public

L’OGC Nice devait recevoir le RC Lens devant 5 000 supporters maximum compte tenu de la crise sanitaire de Covid-19. Finalement, ce match de la 1re journée de Ligue 1 se disputera à huis clos. La décision a été prise par les responsables du club, vu la propagation de la pandémie actuellement dans les Alpes-Maritimes. « La décision difficile de nous priver de notre public pour notre premier match est motivée par deux raisons essentielles. Nous sommes confrontés à un problème sanitaire. Nous sommes dans une région très touristique, et une accélération de la propagation du COVID-19 est observée. Cela augmente de jour en jour. Nous ne pouvons en faire abstraction », a justifié le président de l’OGC Nice, sur le site officiel du club. « À l’heure où l’on demande à tout le monde de prendre davantage de précautions, nous faisons ce choix responsable d’être à huis clos », a poursuivi Jean-Pierre Rivère.

Décision à venir pour la réception du PSG !

Après ce premier match contre le Racing Club de Lens à huis clos, les Aiglons prendront une nouvelle décision pour leur deuxième match à l’Allianz Riviera, prévu le dimanche 20 septembre contre le PSG. « On mesurera l’évolution de la situation d’ici là et on arrêtera une décision courant septembre, en fonction », a annoncé le dirigeant niçois. Entre-temps, l'équipe de Patrick Vieira se déplacera sur le terrain du RC Strasbourg (le 30 août) et sur celui du Montpellier HSC (le 12 septembre).