Stade Rennais - ASSE : Debuchy et Lea Siliki se sont blessés

Le match amical entre le Stade Rennais FC et l’ASSE a mal tourné pour certains joueurs. C’est le cas de Mathieu Debuchy et de James Lea Siliki, qui se sont blessés.

Mathieu Debuchy et James Lea Siliki sortis sur blessure

Le Stade Rennais FC a reçu l’ASSE ce mercredi en match de préparation estivale. Malheureusement, cette rencontre amicale a vite tourné au cauchemar pour Mathieu Debuchy. En effet, le défenseur de l’AS Saint-Etienne a été remplacé à la 26e minute en raison d’une blessure. Peu de temps après Mathieu Debuchy, c’est James Lea Siliki qui s’est blessé à son tour suite à un choc. Le milieu de terrain du Stade Rennais FC, James Lea Siliki, a cédé sa place à son coéquipier Jonas Martin et est rentré « directement au vestiaire la tête baissée », selon un tweet de Thomas Rassouli.

Blessure grave pour les deux joueurs ?

Des examens médicaux détermineront certainement la nature et la gravité des blessures respectives des deux joueurs, ainsi que la durée de leur indisponibilité alors que la Ligue 1 reprendra dans une dizaine de jours. En attendant d'avoir plus d'informations sur l'état de santé du Stéphanois Mathieu Debuchy et du Rennais James Lea Siliki, il faut signaler que les Rennais ont battu les Stéphanois 3 à 0.